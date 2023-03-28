الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتباك غير مبرر في أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب

قالت مؤسسة جولد بيليون إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً غير مبرر اليوم ليسجل الجرام 2115 جنيهاً لعيار 21 لأول مرة في تاريخ المعدن الثمين في مصر، في حين سجل عيار 18 سعر 1815 جنيهاً وبلغ عيار 24 سعر 2410 جنيهات للجرام والجنيه الذهب بلغ سعره 16880 جنيهاً.

وأضافت في بيان أن أسعار الذهب محلياً واصلت الارتفاع التدريجي بداية من جلسة الأمس، وذلك على الرغم من التراجع الحالي في سعر الأونصة عالميا إلى 1955 دولاراً وقت صياغة تقرير جولد بيليون.

يأتي هذا في ظل تزايد التوتر في الأسواق المالية مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في مصر وقبل قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم.

وأشار التقرير إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير لفترة طويلة من الوقت، بينما تشهد أسواق الصرف ترقب لقرار البنك المركزي القادم.

استقرار أسعار الذهب اسعار الذهب محليا أسواق المال اقتصاد المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

ارتباك غير مبرر في أسعار الذهب اليوم

على رأسهم محمد صلاح.. لاعبون ظهروا بشكل لافت مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. مي كساب تترجى إيمان العاصي للعثور على ابنها

مصرع شخص أسفل عجلات قطار فى مزلقان الواصفية بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف