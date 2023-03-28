ارتباك غير مبرر في أسعار الذهب اليوم

قالت مؤسسة جولد بيليون إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً غير مبرر اليوم ليسجل الجرام 2115 جنيهاً لعيار 21 لأول مرة في تاريخ المعدن الثمين في مصر، في حين سجل عيار 18 سعر 1815 جنيهاً وبلغ عيار 24 سعر 2410 جنيهات للجرام والجنيه الذهب بلغ سعره 16880 جنيهاً.

وأضافت في بيان أن أسعار الذهب محلياً واصلت الارتفاع التدريجي بداية من جلسة الأمس، وذلك على الرغم من التراجع الحالي في سعر الأونصة عالميا إلى 1955 دولاراً وقت صياغة تقرير جولد بيليون.

يأتي هذا في ظل تزايد التوتر في الأسواق المالية مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في مصر وقبل قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم.

وأشار التقرير إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير لفترة طويلة من الوقت، بينما تشهد أسواق الصرف ترقب لقرار البنك المركزي القادم.