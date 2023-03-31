الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فقرات غنائية وأفلام ومسرح في انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما (صور)

انطلاق ليالي رمضان
انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما

انطلقت، مساء الخميس، ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر السينما، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض فوتوغرافي لمشاهد وكادرات من السينما الإيطالية ببلاتوه القصر، وكذلك تفقد متحف ذاكرة السينما، بالإضافة لفقرة فنية غنائية للمطربة الإيطالية لويزا روستو.

وقدم العرض الأول للفيلم الوثائقي "أبو سمبل.. قدس الأقداس" الذي يعرض لمحات من الحياة النوبية في مدينة أبو سمبل سواء تراث نوبي أو حرف يدوية يمتهنها أهالى المدينة أو الأغاني النوبية الشهيرة، وكذلك أبرز معالم المدينة السياحية، والفيلم نتاج المعسكر السينمائي المنفذ على هامش مشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك.

جاءت الفعاليات بحضور كل من الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ديفيد سكاليني المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، والمخرج السينمائي أشرف فايق.

واختتم اليوم بالعرض الأول لمسرحية حكايات وأمثال ٢ تأليف وإخراج دكتور تامر الجزار بطولة حمادة شوشة، أشرف أمين، سحاب، شهد، وتدور أحداثها حول أصل حكايات الأمثال الشعبية والمواقف والأزمنة التى سردت خلالها وذلك فى إطار غنائي كوميدي.

وتعرض المسرحية بقصر السينما فى أيام ٩و١٥ و١٦ رمضان في الساعة التاسعة مساء، كما استضاف القصر أطفال روضة السيدة زينب إحدى المناطق الآمنة بديلة العشوائيات لقضاء يوم ترفيهي تضمنت فقراته عرض فيلم رسوم متحركة "شركة المرعبين المتحدة" وورشة رسم على الوجوه.

انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما
انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما
انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما
انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما
ليالي رمضان الثقافية قصر السينما الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض فوتوغرافي السينما

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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