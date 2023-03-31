الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«رسالة الإمام» الحلقة الثامنة.. الأحواف يخططون للثأر من قتلة «شكلب»

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «رسالة الإمام»، واقعة ذبح «شكلب الحوفي» بعد صلاة العيد، ليسيطر الحزن على أهالي حي الفسطاط، ويدخلون في حالة حداد ويمتنعون عن الذهاب إلى السوق في صباح اليوم التالي.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة الثامنة 

ويتدخل قائد شرطة الولي «نضال الشافعي»، لإجبار التجار على فتح محالهم، الأمر الذي يُثير غضب الأهالي ويرددون: لكل ظالم نهاية».

وفي مشهد آخر، يجتمع الأحواف بعد وصول نبأ مقتل «شكلب» الفنان أحمد عبد الله محمود، ويتوعدون بالثأر له ورد كرامتهم، ويدعوهم «صهيب» لإعداد خطة محكمة للثأر.

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ويقول أحد الأحواف: «نحرق الفسطاط بأهلها»، ويرد «صهيب»: «لا سكوت ولا عفو ولا رحمة، لازم نجهز خطة محكمة وبعدها نضربهم بلا شفقه».

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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