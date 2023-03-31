الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مائل للبرودة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31-3-2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم الجمعة 31-3-2023 في ظل حالة الجو التي يسودها البارد القارس هذه الأيام رغم الدفء والحر في ساعات النهار.
 

حالة الطقس اليوم الجمعة 31-3-2023 

نعرض لكم في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الجمعة 31-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم كي تكونوا على استعداد قبل الخروج من المنزل في يوم العطلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة الطقس اليوم الجمعة يبدأ مائلا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للدفء خلال ساعات النهار، وشديد البرودة مع غروب الشمس حتى ساعات الليل.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة احتمالية سقوط  أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.
 

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد المقبل

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة  
 

- القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20  - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14.

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وائل لطفي

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