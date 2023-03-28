الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم حتى الأحد المقبل، مؤكدة أن طقس اليوم سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة المحافظات، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد إن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة المحافظات، كما بدأت في الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما نشطت رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن طقس الأربعاء، حذرت هيئة الأرصاد من أنه سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة المحافظات، وسيصاحبه أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن طقس الجمعة، أكدت هيئة الأرصاد أنه سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فيما يكون طقس السبت مليء بنشاط الرياح، إذ يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.