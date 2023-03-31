سعر الدولار والريال السعودى اليوم الجمعة 31-3-2023 فى مصر
البحث عن أسعار العملات الأجنبية خاصة سعر الدولار والريال أمام الجنيه المصري زاد بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2023 في مصر تحديث يومي
في التقرير التالي ننشر آخر سعر لـ الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2023 في مصر تحديث يومي وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الجمعة
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيها للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2147 جنيه للشراء
8.2418 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.2 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
8.21 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.5425 جنيه للشراء
33.6612 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.0479 جنيه للشراء
38.1809 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.7064 جنيه للشراء
33.8169 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.2582 جنيه للشراء
23.3371 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5379 جنيه للشراء
100.8894 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3954 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4810 جنيه للشراء
4.4958 جنيه للبيع