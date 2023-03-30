الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

واصل سعر صرف الدولاراستقراره مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها الثانى لهذا العام لبحث مصير الفائدة، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضي ، على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، بهدف كبح جماح التضخم، وجذب استثمارات أجنبية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليوم  30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك ابوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي ، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء ، و 30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية ، سجلت العملة الأوروبية " اليورو " استقرارا في الشراء وارتفاع في البيع 7 قروش في البنوك المصرية

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 33.28 جنيه للشراء، 33.56 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.39 جنيه للشراء، و33.77 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.54 جنيه للشراء، و33.66 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا شراء وبيع، في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 37.80 جنيه للشراء، و38.18 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.92 جنيه للشراء، و38.31 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.04 جنيه للشراء، 38.18 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

والدرهم الإماراتي سجل اليوم 8.39 جنيه شراء و8.40 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل اليوم 99.66 جنيه للشراء، 100.65 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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