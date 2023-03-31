الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

«هل تُعتبر آثمة؟».. متصل لأمين الفتوى: «زوجتى نكدية وبتعاملني وحش»

الزوجة النكدية
الزوجة النكدية

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يشكو من زوجته النكدية على حد وصفه، وإنها تتعمد معاملته بشكل سيئ وترك البيت، وهو يتكفل بالإنفاق عليها رغم سوء معاملتها له، فهل تعتبر آثمة؟.

المرأة شريكة الحياة

وقال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس": "هى شريكة في الحياة، وإحنا مش ملائكة، وأكيد هي مش نكدية كده بدون أساس ولو هي كده تبقى محتاجة علاج نفسي".

 وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا أظن أن الطبع ده موجود، المرأة بتزعل أكثر من زوجها لما مبتشوفش معاملة طيبة ولا بتسمع كلمة طيبة منه، والقرآن الكريم علمنا أن نقدم دائمًا لأنفسنا بالمعاملة الطيبة"، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: " وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ". 

أمين الفتوى زوجته النكدية المرأة شريكة الحياة علاج نفسي

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