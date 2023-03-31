مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. راوية تبيع الدكان الأحمر للمعلم عوض

دارت أحداث ساخنة في الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو الذي يقوم بدور بطولته النجم أمير كرارة ومي عزالدين.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

في الحلقة السابقة من سوق الكانتو تم القبض على أمير كرارة “طه القماش”، بسبب قيامه بتهريب زجاجات الكحول الى سوق الكانتو.

لم تكن تعرف مي عز الدين “راوية” بخبر القبض على طه القماش، لتقرر بيع الدكان الاحمر لأحد اعداء طه القماش كنايةً فيه، وبالفعل اتفقت راوية" مي عز الدين على بيع الدكان الأحمر لأحد أعداء طه القماش “عوض”.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو يوميا على قناة DMC وهو ممن بطولة الفنان أمير كرارة، ويعرض يوميا طوال الشهر الكريم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد مرتين الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، كما يعرض سوق الكانتو على عرضه منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في سوق الوكالة ويرجع إلى الحقبة الزمنية في عام 1920، ويعد هذا العمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث سوق الكانتو

ويقوم أمير كرارة بدور البطولة واحد كبار المتحكمين في سوق الكانتو باسم “طه القماش” وتلعب مى عز الدين دورا هاما وتنشأ بين طه القماش وراوية “مي عز الدين” قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

تتحول حياة أمير كرارة رأس على عقب بعد مشاجرة عنيفة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق.