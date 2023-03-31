مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. خروج طه القماش من السجن وطرد حسنين له من السوق

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8 العديد من المفاجآت المثيرة، وتصاعد كبير في الأحداث، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض على قناة dmc.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

حاول “طه القماش” أمير كرارة، تبرير موقفه أمام الشرطة، وأخبرهم أن هناك اتفاق بينه وبين المفتش “الزناتي” بأن يكشف أمر “الخواجة جابر” ولكنهم لم يصدقوه، ويرسلون للمفتش “الزناتي” حتى يأتي ويوضح الأمر.

وفي النهاية، تأمر الشرطة بخروج “طه القماش” أمير كرارة من الحجز، ليخرج من السجن ويطالب رجاله بالانتقام من جابر الخواجة الذي تسبب في وفاة صديقه المقرب “حمدي” إسلام حافظ، ويعود “طه” إلى سوق الكانتو، ولكنه يتفاجأ بغضب جده “حسنين” عبد العزيز مخيون منه، وقام بطرده من السوق أمام الجميع وأمره بأن لا يعود مرة أخرى، لينصدم “طه” ويغادر السوق بالفعل وتنتهي الحلقة 8 على هذا المشهد ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة 9 المقبلة رد فعل “طه القماش” حول ما تعرض له.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

يشارك بطولة العمل بجانب النجم أمير كرارة كل من مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور قصة العمل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب “طه القماش” الذي تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.