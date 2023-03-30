الاتحاد يوجّه رسالة إلى الخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية

وجّه نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تمنى فيها الشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية.

كان النادي الأهلي قد أعلن تأجيل اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي كان مقررًا إقامته أول أمس الأول، بسبب الظروف الصحية للخطيب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خالص التمنيات القلبية من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحد أساطير الكرة المصرية عبر التاريخ، والذي تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، وأن يتعافى سريعًا".