مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. أحمد بدير لبسمة: سميتك كابر علشان تتكبري على الخلق

أثناء إجتماع أحمد بدير بابنته كابر «بسمة» في الحلقة 8 المتزوجة من محمود حافظ، وأثناء حديثهم عن الدكتورة صفية «روبي» وغضبهم من توليتها للعمودية، قائلا أحمد بدير لبسمة «أنا سميتك كابر علشان تتكبري على خلق الله وبما فيهم صفية الفارس».

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8

يناقش مسلسل حضرة العمدة الكثير من القضايا الهامة، مثل الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر، والإبتزاز الإلكتروني وتمكين المرأة، وختان الإناث، ومحاولة من المؤلف للقضاء على تلك الظاهرة التي كانت منتشرة في المجتمع خاصة في الأرياف وقرى الصعيد ومحاولة القضاء عليها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من إخراج عادل أديب وبطولة كل من الفنانة روبي، وأحمد بدير، بسمة، والفنان إدوارد، والفنان أحمد بدير، والفنان محمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، والفنانة القديرة سميحة ايوب، والفنان أحمد أبو زيد، وحسام داغر، وشيري أشرف، إضافة إلي مواهب جديدة نابغة، والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسي،وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

كما تتم إعادة المسلسل ثلاث مرات، عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث يُعاد المرة الأولى في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا في اليوم التالي، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

فيما يعرض على منصة “واتش إت” الرقمية فى تمام الثامنة والنصف مساءً.

تردد قناة الحياة

وتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، عن تردد قناة الحياة الذى يعرض عليه المسلسل حصريًا وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/4.