الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يستقر على الدفع بـ ناصر منسي لقيادة الهجوم أمام المريخ السوداني

ناصر منسي
ناصر منسي

استقر الجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود، على الدفع بـ ناصر منسي لقيادة هجوم الفريق الأبيض أمام المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع المريخ السوداني في التاسعة مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة.

ومن المنتظر إجراء بعض التغييرات على تشكيل الزمالك أمام المريخ السوداني، من بين هذه التغييرات خط الهجوم حيث سيتم الدفع باللاعب ناصر منسي.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السوداني للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى في المباريات الماضية، أسوة بما حدث في مباراة البنك الأهلي الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

الزمالك ناصر منسي المريخ السودانى دورى ابطال افريقيا

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