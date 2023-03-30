الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئاسة شؤون الحرمين تخصص مصليات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من المصلیات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبیرات السن بالمسجد الحرام، حيث تعمل الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على تھیئة وتقدیم كافة التسھیلات داخل المصلیات المخصصة لزائرات المسجد الحرام من جمیع الفئات لأداء عباداتھن بكل راحة وطمأنینة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أنه يتم تجھیز المصلیات وتقسیمھا حسب الفئات، منها جزء مخصص لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة، وتوفیر العصا البیضاء للكفیفات من ذوات الإعاقة البصریة، وكذلك توفير مصاحف برایل بنسختھا الورقیة والإلكترونیة وتوزیعھا لمن تحتاجھا، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ كما یتم تنظیم دخول وخروج القاصدات وذویھن لضمان عدم التدافع، إلى جانب تقدیم العدید من الحلقات القرآنیة والدروس الدینیة وترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعیل المبادرات القیمة والأنشطة، وتوزیع باركودات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.

وتقدم في المصليات الوسائل المساعدة المعينة لكبیرات السن من قاصدات بیت الله الحرام، من خلال توفیر القلم القارئ، حوامل المصاحف، المصاحف الكبیرة.

 

أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة الحرام والمسجد النبوي الكراسي المتحركة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئاسة شؤون الحرمين شؤون المسجد الحرام

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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