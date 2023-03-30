الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تكشف عن تفاصيل استدعاء القائم بالأعمال العراقي لديها

العراق والبحرين
العراق والبحرين

أوضحت البحرين، سبب استدعاء القائم بالأعمال العراقي إلى وزارة الخارجية وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بياناً من المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني البحريني محمد عيسى العباسي، الذي أكد على أن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تم بناء على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية لمملكة البحرين، ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين.

وقال العباسي، إن مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الدبلوماسية تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة، مؤكدًا رفض مملكة البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول.

وأشاد العباسي بقرار وزير الخارجية العراقي بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة إلى وزارة الخارجية في بغداد، معربا عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد اتصال عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، بنظيره العراقي،  فؤاد حسين، وهي خطوة تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

العراق تأمر بإعادة القائم بالأعمال

وكان قد أمر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بإعادة القائم بالأعمال في البحرين إلى بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.

وأعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال العراقي لمخالفته للأعراف الدبلوماسية وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

البحرين العراق القائم باعمال افتتاح سفارة المنامة

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