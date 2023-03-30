الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

هل يجوز تعجيل الزكاة ودفعها لعامين قادمين؟.. مفتي الجمهورية يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم تعجيل الزكاة ودفعها عن عامين قادمين، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن تعجيل الزكاة ودفعها عن عامين قادمين جائز، وذلك إذا كان وضع الفقراء يحتاج أكثر.

الدليل على مشروعيتها

وأكد أن النبي عليه السلام، أخذ منه عمه العباس زكاة عامين، لسد شيئًا في المجتمع وطالما أن الرسول فعلها فهذا مشروع.

وتابع، أنه يجوز أن نعجل بزكاة العام القادم والذي يليه للنظر إلى هؤلاء الفقراء ونرفع الحرج عنهم ونسد الحاجات.

مفتى الجمهورية تعجيل الزكاة عامين قادمين حكم الفقراء سد الحاجات

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