الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8| سمير يفتش حول سميحة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأ قبل قليل على شاشة قناة CBC مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 بطولة الفنانة الكبيرة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8

وشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 عدد من الأحداث منها اتصال فوقية “شيماء سيف” بأحد البرامج التليفزيونية الطبية من أجل معرفة أسباب الزن المتواصل من رضيعها “أوزو” وتسأل أسئلة غريبة بطريقة كوميدية فتغلق القناة الخطة في وجهها.

تبدأ فوقية في إجراء حوار مع طفلها وتسأله عن ماذا يريد أن يأكل وتسب والده الذي سبب لها المتاعب في حياتها.

يبدأ سمير “محمد محمود” في جمع معلومات عن سميحة وابناءها لمعرفة أين يقيموا حيث يدبر لمكيدة ما خلال الفترة القادمة حيث يعلم بأنه سترث ميراثًا كبيرًا من زوجها الراحل.

مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 للنجمة يسرا

تتواصل “سماح” مايان السيد مع “علي” الذي  يقدم دوره عنبة وتسأله عن الحقائب لاحتياجها إليها بشكل ضروري حيث أنها أخبرت والدتها أن الحقائب في الفندق وليست عند علي.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع  السلامة

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" عدد من النجوم مع يسرا منهم:

  • الفنان الكوميدي محمد ثروت.
  • الفنانة الشابة مايان السيد.
  • الفنان الشاب آدم الشرقاوي.
  • الفنان محمد محمود.
  • الفنان بيومي فؤاد.
  • الفنانة الكوميدية شيماء سيف.
  • مطرب المهرجانات عنبة الذي  يشارك للمرة الاولى تمثيليًا.
  • الفنان علاء مرسي.
  • الفنانة سما إبراهيم.
  • الفنان محمد اوتاكا.
  • المسلسل تأليف محمد ذوالفقار.
  • المسلسل من إخراج عمرو صلاح.
  • 1000 حمد الله ع السلامة من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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