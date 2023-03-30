الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

8 رمضان.. موعد اذان المغرب ودعاء ختم القران

رمضان
رمضان

ينتظر المسلمون اذان المغرب لتناول طعام الافطار بعد صيام يستمر لأاكثر من 15 ساعة يوميًا منذ اذان الفجر وحتى اذان المغرب ، لذا يزداد البحث عن موعد اذان المغرب ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي مع دعاء ختم القران في رمضان . 

 

ميعاد اذان المغرب 8 رمضان 

حددت البحوث الفلكية ميعاد اذان المغرب 8 رمضان في محافظة القاهرة والتي جاءت وفق امساكية رمضان ليكون في تمام الساعة 6.13 دقيقة، ويكون ميعاد اذان المغرب في الاسكندرية 6:18 دقيقة، وميعاد اذان المغرب في اسوان 6.03 دقيقة . 

موعد آذان المغرب اليوم الثامن من رمضان 1444 بتوقيت القاهرة لجميع المحافظات

دعاء الصباح والفجر اليوم الثامن 30-3-2023 من شهر رمضان

دعاء ختم القران في رمضان 

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً ، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ .

 

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ.

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ .

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ .

 

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا .

txt

دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

 

 

اذان المغرب ميعاد اذان المغرب 8 رمضان دعاء ختم القرآن فى رمضان أذان المغرب في الاسكندرية اذان المغرب في اسوان رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مصدر لـ«الدستور»: محطة الضبعة النووية مؤهلة للحصول على التراخيص كافة

«العليا لتراخيص الشواطئ» توافق على 32 مشروعًا استثماريا في 6 محافظات

أحمد عيد: «مبحبش أقرأ تعليقات السوشيال ميديا عليا فيها كسر خواطر»

954 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

حريق فى شقة سكنية بأوسيم

رمضان النجوم.. الفنانة شريفة ماهر تقلد تلاوة الشيخ محمد رفعت فى حفل فنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن