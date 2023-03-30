الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الصباح والفجر اليوم الثامن 30-3-2023 من شهر رمضان

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح والفجر يهتم المسلمون بترديدهما، فالدعاء من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه لطلب حوائج الدنيا والآخرة.

 

 وتعرض الدستور  دعاء اليوم الثامن 30-3-2023 من شهر رمضان 

 

دعاء 8 رمضان 

اللّهم إنّي أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدَّيْن وغلبة الرجال." رواه البخاري عن أنس بن مالك.

 

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن." رواه المنذري عن أنس بن مالك.

 

"اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي." رواه الألباني عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح.

 

"اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النّار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللّهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللّهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمعزم." رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.

 

دعاء الصباح اليوم 

من دعاء الصباح .. "اللّهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللّهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللّهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاءٍ قضيته لي خيرًا." رواه الألباني عن عائشة رضي الله عنها.

 

"اللّهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك." رواه الألباني عن أنس بن مالك

txt

دعاء قبل الإفطار| أدعية مستحبة قبل وبعد أذان المغرب في رمضان

دعاء دعاء 8 رمضان شهر رمضان دعاء الصباح دعاء اليوم الثامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وأرق رسائل التهنئة بهذه المناسبة

البيت الأبيض: حجب موسكو البيانات النووية يعد انتهاكًا صارخًا لمعاهدة «نيو ستارت»

دعاء الصباح والفجر اليوم الثامن 30-3-2023 من شهر رمضان

طاقم إسعاف يعثر على نصف مليون جنيه بـ«شوال» ويسلمها لصاحبها

القوات الروسية تقضي على مجموعات تخريبية وتدمر 3 مسيرات أوكرانية

تويتر يحجب حساب حكومة باكستان فى الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار