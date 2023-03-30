وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادى يستهدف التوسع فى الاستثمار بقطاع التعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم من جانب صندوق مصر السيادي، وكذلك مع شركاء التنمية من القطاع الخاص يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة مدينتي للغات، إحدى المدارس الوطنية الدولية المتميزة ‎التي يتولى تطويرها صندوق مصر السيادي بالشراكة مع منصة مصر للتعليم المملوكة للصندوق الفرعي للتعليم التابع لمصر السيادي؛ ‎وذلك للاطلاع على النموذج التعليمي المطبق بها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يستهدف التوسع في المحافظات من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح منصة مصر للتعليم إلى تحسينها، وتعظيم قيمتها.

وقالت إن الاستثمار في تقديم تعليم متميز بتكلفة معقولة أولي خطوات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم رأس المال البشري المصري بمؤهلات تناسب متطلبات العصر، مؤكدة أنه لا يُمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة.

وأوضحت أن الدولة تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبًا لاستثمارات محلية وأجنبية، مشيرة إلى أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق تام مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، بما يُعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.