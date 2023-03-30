منشآت الشرقية العامة «بلا أضواء» فى ساعة الأرض غدًا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مشاركة محافظة الشرقية غدًا فى فعالية ساعة الأرض بإطفاء الأنوار غير الضرورية عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل من الساعة 8.30 :9.30 مساء، للتأكيد على دور المحافظة الرائد فى مجال الحفاظ على البيئة ورفع الوعى حول تغير المناخ لدى المواطنين وتعزيز الانتماء للبيئة وإعداد جيل جديد من أصدقاء البيئة قادر على إحداث تغير تجاه العادات السلبية على كوكب الأرض، متابعا أن الحدث يُعد رمزًا "للوحدة والأمل" في مستقبل أكثر استدامة وفرصة للتعبير عن دعمنا للكوكب الذى نعيش فيه وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية، مضيفًا أن الهدف الأساسى من إطفاء الأنوار هو توحيد الشعوب فى مهمة حماية الكوكب.

وأوضح مراد رأفت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، أنه سيتم إطفاء الأنوار غير الهامة عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل والمبانى البارزة بمختلف مراكز ومدن المحافظة غداً السبت الموافق 25 مارس الجارى من الساعة الثامنة والنصف مساء ولمدة ساعة، بهدف زيادة الوعي حول حماية وصون الطبيعة ومعالجة أزمة المناخ وتبني الاقتصاد الأخضر والدائري، والعمل أيضًا معًا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا ومستدام لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية.

من جهته، أوضح الدكتور مجدى الحصري، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه سيتم تنظيم فعالية ساعة الأرض هذا العام تحت شعار "شارك معنا أهم 60 دقيقة من أجل الأرض وحماية كوكبنا"، بهدف توفير الطاقة وتقليل انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحرارى والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية.