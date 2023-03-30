رئيس جامعة أسيوط: تطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الأماكن الشاغرة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية في أرجاء المبنى الإداري للجامعة وعدد من ملحقاته.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ طاهر حسن عبدالحفيظ رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة غادة عز الدين استشارى الإدارة العامة لشئون المقر، والمهندس أحمد صلاح المدير العام لشئون المقر، والأستاذ محمود فوزى مدير دار الضيافة بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن تطوير البنية التحتية تصاحبه خطة للتطوير، تستهدف تعظيم الاستفادة من بعض الأماكن الشاغرة بالمبنى وإعادة تخصيص البعض الآخر، إلى جانب تحديد مواضع الاحتياج لتطوير البنية التحتية لبعض مرافق المبنى ورفع كفاءته التحتية من خلال إجراء ما يلزم من إحلال وتجديد.

من جهته، أشار الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجولة تضمنت مراجعة أعمال نظافة المبنى والحفاظ على صورته الحضارية، مع التشديد على الالتزام بقواعد السلامة والحماية المدنية لكل مرافق المبنى، مضيفًا أن جولة رئيس الجامعة ومرافقيه شملت دار الضيافة والبهو الخلفى للمبنى والكافتيريا الملحقة بدار الضيافة.

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