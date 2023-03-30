السيطرة على حريق وحدة سكنية بقرية صناديد فى الغربية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق هائل في شقة سكنية، بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق كبير داخل إحدى الوحدات السكنية بقرية صناديد مركز طنطا، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارتيّ إطفاء وفريق إنقاذ مدعومين بسلم هيدروليكي، وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية المجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيفة، وإخماد النيران دون خسائر بشرية.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحادث، لمعرفة أسبابه وتولت التحقيق.