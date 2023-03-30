الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق وحدة سكنية بقرية صناديد فى الغربية

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق هائل في شقة سكنية، بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق كبير داخل إحدى الوحدات السكنية بقرية صناديد مركز طنطا، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارتيّ إطفاء وفريق إنقاذ مدعومين بسلم هيدروليكي، وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية المجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيفة، وإخماد النيران دون خسائر بشرية.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحادث، لمعرفة أسبابه وتولت التحقيق.

سيارتي إطفاء تنجحا في السيطرة علي حريق بوحدة سكنية بالغربية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق هائل في شقة سكنية بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا إخطار ا من شرطة النجدة بنشوب حريق كبير داخل إجدي الوحدات السكنية بقرية صناديد مركز طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«كانت بتحضر الفطار».. كهربائى يقتل زوجته بالجيزة

«ابدأ» تستقبل سفير النمسا لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة المصرية

محافظ سوهاج يشهد حفل إطلاق برنامج «أسرة»

«جعفر العمدة» الترند رقم 1 فى الإمارات

ماكرون يتمسك بإقرار نظام التقاعد ويرفض طلبات المتظاهرين

«كتف في كتف».. توزيع 38 ألف وجبة ساخنة و12 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن