الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار كحك العيد 2023.. تعرف على أسعار الحلويات التقليدية الخاصة بالعيد

كحك العيد
كحك العيد

العيد هو عيد ميمون يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، يصادف نهاية شهر رمضان المبارك ويحتفل به بحماس كبير ووليمة ضخمة، حيث يتبادل المسلمون الأمنيات ويتلون صلواتهم، بعد ذلك يجلسون معًا لتناول وجبة احتفالية ويستمتعون بالمأكولات الشهية واللذيذة وعلى رأسها كحك العيد 2023.

كحك العيد 2023

ولعل أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد هو تناول كحك العيد والبسكويت والبيتفور، فالجميع يتهافت عليها في ذلك الوقت، لذلك تزداد في هذه الأيام عمليات البحث المستمرة عن أسعار تلك الحلويات الشهية.

أسعار كحك وبسكويت العيد 2023

يتراوح سعر علبة كحك العيد 2023 من 100 جنيه حتى 200 جنيه للكيلو الواحد  حسب جودته والحشوة التي تفضلها، أما كيلو الكحك السادة يمكنك أن تجده بجودة عاليه بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر علبة البسكويت بـ100 جنيه، بينما علبة البيتي فور قد يصل سعرها لـ170 و200 و250 جنيهًا.

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سعر كيلو الغريبة

أما سعر كيلو الغريبة باللوز 170 جنيهًا في شركات مطاحن ومخابز وزارة التموين، بينما يتراوح كيلو الغريبة السادة بـ130 جنيهًا، وتعتبر تلك الأسعار ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين.

ستجد علب مجمعة تحتوي على سبيل المثال على كحك وبسكويت ويتراوح سعرها من 120 جنيهًا، أما علبة الكحك والبسكويت والبيتي فور بـ250 جنيهًا ووزنها يمكن أن يكون 2 كيلو.

يمكنك أيضا شراء الكحك العجمية والفستق ويكون سعره مرتفع نسبيًا بالنسبة للكحك السادة حيث يزيد سعره عن 150 جنيهًا.

تاريخ كحك العيد

يمكن اعتبار الكحك من أقدم الحلويات المصرية، وقد وجدت وصفته في هرم خوفو بالجيزة، كما تم العثور على وصفات آخرى بمنحوتات القدماء في المعابد القديمة في ممفيس.

البعض يخبز الكحك في المنزل بحشوات مختلفة، فعادة ما يتم حشو الكحك بالعجمية المكونة من السمن والعسل وبذور السمسم والمكسرات، يمكن أن تتراوح المكسرات من الجوز واللوز والفستق.

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