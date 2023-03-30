الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«خطورة القضية السكانية على الفرد والمجتمع».. ندوة بمستشفى الأطفال في مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجّه عمرو عبدالمجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، لوحدة السكان بالمدينة، بعقد ندوة توعوية بمستشفى الاطفال بعنوان "خطورة القضية السكانية علي الفرد والمجتمع" تحت إشراف أسماء عاطف، مدير وحدة السكان بالمحافظة، بحضور الدكتور هالة عبد الله، مدير مستشفى الأطفال التخصصي، وخلود رفعت، ممثل مركز إعلام مطروح، ومحمد صابر، مدير وحدة السكان بالمدينة.

واستهدفت الندوة التوعية الشاملة للمرأة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع حول خطورة القضية السكانية للحد من الزيادة التي تلتهم جهود التنمية في كل القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة هالة عبدالله، مدير مستشفى الأطفال، بأن الندوة ركزت على عدة محاور لتثقيف وتنمية المعلومات للنساء كشرط ضروري لتحقيق المشاركة، وفوائد تنظيم الأسرة والتي منها (تعزيز فرص التعلّم والعمل للمرأة ـ الحفاظ على صحة الطفل ـ الحد من مشاكل الحمل التي تتعرّض له النّساء خاصة الصغيرات منهن ـ التقليل من المخاطر المرتبطة بالحمل في سن مبكر ـ التقليل من الوفيات الناجمة عن الإنجاب المبكر ـ تنظيم عدد أفراد الأسرة).

وأضافت خلود رفعت، بأن الأسرة هي اللبنة والركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي، وإن مشكلة الزيادة السكانية من المشكلات التي تعاني منها معظم الدول في عصرنا الحاضر، فالزيادة السكانية لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة، بل قد تُشكل ضررًا بالغًا في التنمية والتقدم للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية.

من جانبه، أشار محمد صابر، مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح، إلى أن تلك الندوات تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن الوحدة مستمرة في تنفيذ الندوات وفقًا لخطة على مستوى المركز والمدينة والقرى لضمان للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتقديم التوعية لهم لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية. 

وأكد استمرار تنظيم سلسلة من الندوات والمبادرات خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات التي تنظم الندوات التثقيفية بمشاركة مركز إعلام مطروح، ودار الإفتاء والأزهر الشريف والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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