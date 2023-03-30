الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

رئيس الوفد يهنئ الرئيس السيسى ووزير الدفاع والشعب بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري بكافة طوائفه وأطيافه بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وقال رئيس الوفد إن انتصارات العاشر من رمضان ستظل الحدث الملهم للأمة المصرية في كل عصر، وإن حرب أكتوبر المجيدة كانت وستظل نموذجا لتضافر الشعب مع قواته المسلحة من أجل تحرير الأرض، ورفض الهزيمة.

وأكد رئيس الوفد أن انتصارات أكتوبر التي نحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام تمثل الدرس المهم الذي يؤكد عظمة الشعب المصري وتفانيه وتماسكه من أجل القضية الوطنية.


وأعرب رئيس الوفد عن ثقته في أن انتصارات رمضان المجيدة ستظل نبراسا في مواجهة التحديات والصعاب التى تواجه الأمة، وأن الأجيال المقبلة سوف تتحدث عن عظمة وروعة هذا الانتصار التاريخي.

الانتاج الحربى الدفاع والإنتاج الحربى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاشر من رمضان الفريق أول محمد زكي القائد العام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع حرب أكتوبر المجيدة

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