درجات وموعد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

تشغل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بال الملايين من أولياء الأمور، وفقا للتقييمات التي يخضع لها الطلاب طوال العام الدراسي لمعرفة قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات وتقديم دليلا على تحقيق نواتج التعليم المستهدفة طوال الفصل الدراسي الثاني حيث يتم تقييم الطلاب من خلال أداء المهام مرتين كل ترم.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

أصدرت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات بيانا بموعد أداء المهام التقيمية لطلاب 4 ابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023 حيث تعقد خلال الأسبوع الثاني لشهر إبريل المقبل على أن يتم الانتهاء من الأداء المهام يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه لن يتم عقد المهام لطلاب 4 ابتدائي للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المخصصة للأعياد حيث يتم المهام داخل الحصص الدراسية في جميع المدارس دون الاخلال اليوم الدراسي ويمكن للطلاب تحميل المهام لكافة المواد الدراسية (اللغة العربية، العلوم، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، ICT المهارات المهنية) من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

درجات المهام الأدائية لطلاب 4 ابتدائي 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 نحو 35 درجة لكل مادة يتم توزيعها كما يلي: 5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي).

ويحصل الطالب على تقيمه من خلال ألوان تعبر عن الدرجات التي حصل عليها كل لون له مدلولة وهي كما يلي:-

اللون الأزرق ويعني أن الدارس قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف وحصل على درجات بين 100 - 85 درجة.

اللون الأخضر ويعني أن الدارس قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات بين 85 - 65 درجة.

اللون الأصفر ويعني أن الدارس يحتاج إلى بعض الدعم وحصل على درجات بين 65 - 50 درجة.

اللون الأحمر ويعني أن الدارس لم يتقن المعارف والمهارات ويحتاج إلى الكثير من الدعم وحصل على درجات بين 50 - 1 درجة.

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