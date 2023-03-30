أرسنال يُخطط لضم «جارسيا» من برشلونة في نهاية الموسم الحالي

يبحث نادي أرسنال الإنجليزي عن إبرام صفقة مميزة من العيار الثقيل، لتدعيم الخط الدفاعي للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

أرسنال يستهدف ضم إريك جارسيا من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أبدى رغبته في التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع برشلونة، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي أرسنال يريدون حسم صفقة إريك جارسيا لصالحهم، من خلال استغلال وضع اللاعب كونه منبوذًا في برشلونة وقلة مشاركته في مباريات الفريق تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الإسباني، صاحب الـ22 عامًا، رفقة برشلونة في صيف 2026.

تقرير صحيفة «موندو ديبورتيفو»

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن أرسنال يريد إقناع جارسيا بالعودة إلى إنجلترا مجددًا، واللعب بجوار زملائه القدامى الذين لعب معهم في مانشستر سيتي، مثل جابريل خيسوس وألكسندر زينتشينكو.

وأشارت الصحيفة إلى العلاقة القديمة التي تجمع بين إريك جارسيا وميكيل أرتيتا، عندما كان الأخير مُساعدًا لمواطنه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قبل أن يتولى أرتيتا مهمة تدريب أرسنال.

وكان إريك جارسيا كان على طاولة أرسنال منذ الصيف الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة ويرفض برشلونة رحيل اللاعب.

وبهذا الصدد، نوّهت "موندو ديبورتيفو" في تقريرها، أن برشلونة قد يوافق هذه المرة على رحيل جارسيا، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع إينيجو مارتينيز، مدافع أتلتيك بيلباو.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، يوم السبت المقبل، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويقدم فريق أرسنال أداءً مميزًا هذا الموسم، حيث يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 61 نقطة.