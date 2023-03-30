الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 47 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي بسوهاج

إحلال وتجديد محطات
إحلال وتجديد محطات

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحي بمراكز جهينة والبلينا وطهطا وسوهاج بتكلفة ٤٧.٢ مليون جنيه والمدرجة بخطة الاحلال والتجديد للعام المالى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ والتى تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحى المقدمه للمواطنين.

وأشار المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الصرف الصحى أن اعمال الاحلال والتجديد الجارى تنفيذها بمركز سوهاج تتمثل فى محطة رفع صرف صحى رقم ١ وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٥ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٦٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة صرف صحى الكاشف والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٤٠٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رى المزرعة وتبلغ طاقتها التصميمية ٥٠٠٠٠ متر مكعب لكل يوم.

كما أنه جارٍ أعمال الإحلال والتجديد بمركز جهينة وتشمل محطة رفع صرف صحي قرية الطليحات والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٣٨٢٤ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى نجع ادريس والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٥١٨٤ متر مكعب لكل يوم هذا بالاضافة الى إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحى البلينا 1 و 2 والتى تخدم مدينة البلينا ومنطقة غرب ترعة الفؤادية.

وبمركز طهطا جارى اعمال الإحلال والتجديد بمحطة رقم ١ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٧٢٨٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم ٤ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٩٥٠٤ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٥ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٦٠٤٨٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٦ والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦٩١٢٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٣٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطه رفع المزرعة والتى تبلغ طاقتها التصميمية  متر مكعب لكل يوم.

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من الاعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد حتى يمكن الاستفاده منها وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال إحلال وتجديد التصميم الشرب والصرف الصحي المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج شركة مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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