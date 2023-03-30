الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة.. «أبطال الحكاية» لذوي الهمم يقدمون فوازير رمضان ببورسعيد

عرض مسرحي
عرض مسرحي

واصل مركز شباب أكتوبر بمحافظة بورسعيد، تقديم فوازير رمضان في سابع أيام شهر رمضان المبارك لفرقة «أبطال الحكاية» لذوي القدرات والهمم، تحت عنوان "إنت بتشتغل إيه".

يهدف تقديم ذلك العرض إلى إظهار المواهب لدي ذوي القدرات والهمم، وتنمية المهارات الذهنية وزيادة التفكير لديهم، ومشاركتهم في البرامج التي تقدمها مراكز الشباب

يشارك في العرض فرقة أبطال الحكاية تأليف واخراج الفنان محمود سأسأ، وأشعار الفنان يسري الصلاحي، والمخرج المنفذ الفنان ابراهيم متولي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع وتنمية المواهب والقدرات لديهم وابراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والاستاذ عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، وتحت إشراف الأستاذ حسني ابو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة، و محمد عوض، مدير المركز.

وفي شأن آخر ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و الأستاذة إيمان جاد مدير عام المجلس القومي للسكان، ومديرى مديريات الصحة والأوقاف و هيئة الرعاية الصحية و التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة و الأزهر و الكنيسة و ثقافة بورسعيد، والقوى العاملة ، ومركز اعلام بورسعيد و المجلس القومي للمرأة و ممثلي الجمعيات الأهلية .

وفي بداية اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان،  مشيرا أن هناك تغيير ملموس في الشارع البورسعيدي نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة،  منوها أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير المجلس الإقليمى للسكان، نتائج توصيات الجلسة السابقة  ،  كما تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات و المؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء في المجلس. و مدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، و أعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين  فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

اظهار الدكتور أشرف صبحي الدولة الشباب الشريحة القدرات والهمم المهارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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