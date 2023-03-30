الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفيديو الترند.. حفل زفاف جابر الكوماندا ومهرة في «ضرب نار»

ضرب نار
ضرب نار

تصدر مسلسل ضرب نار ترند مواقع السوشيال ميديا، بعد أكثر من مشهد خلال أحداث الحلقة السابعة من العمل، والتي انطلقت بخناقة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز -الكوماندا ومهرة-، كما شهدت طلبه الزواج منها وإعلانه حبه لها، وهو ما قابلته بالموافقة.

حفل زفاف جابر الكوماندا ومهرة

وشهدت الحلقة السابعة حفل زفاف خاص لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، على أنغام أغنية "كلك عاجبني" للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وسيطر على حفل الزفاف والعروسان البهجة والفرح، لكن هذه السعادة لم تدم بسبب حضور زيدان، وإهدائه خاتم ألماس لمهرة، وهو ما أغضب الكوماندا، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد الذي سيشهد خناقة جديدة بين الكوماندا وزيدان ماجد المصري صاحب المصنع الذي تعمل فيه ياسمين عبدالعزيز. 

أحداث مسلسل ضرب نار 

وشهدت الحلقات الماضية من العمل صراع كبير بين جابر الكوماندا وأهل بلده في سوهاج بسبب الثأر وهو ما انتهى في الأخير بمجلس عرفي، حيث ذهب ابن عمه ومعه كفنه طالبا الصلح والسماح، وهو ما حدث في النهاية وتم التصالح بين العائلتين بطريقة سلمية.

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كما شهدت الحلقات محاولة زيدان ماجد المصري الزواج من مهرة التي رفضت بسبب حبها للكوماندا على الرغم من إهماله لها على حد وصفها، حيث أنه انشغل بالثأر ومشاكله في الصعيد.

موعد عرض مسلسل ضرب نار 

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

https://fb.watch/jB0Z-9h9GK/

ياسمين عبدالعزيز مسلسل ضرب نار عبد الباسط حمودة جابر الكوماندا احمد العوضي وياسمين عبد العزيز أحمد العوضي

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