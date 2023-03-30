الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 7 الأكثر مشاهدة.. «ضرب نار» يتصدر الترند بموقع تويتر

ضرب نار
ضرب نار

احتل مسلسل «ضرب نار» قائمة الترند بموقع «تويتر»، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد عرض الحلقة 7 من المسلسل، والنهاية المشوقة التي انتظرها جميع متابعي العمل الدرامي.

وكان شهد ختام الحلقة 7 من مسلسل «ضرب نار»، زواج الفنان أحمد العوضي الذي يقدم شخصية «جابر الكوماندا»، من الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقدم شخصية «مُهرة أبو الليل»، لكن النهاية كانت صادمة، حين ظهر زيدان الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، داخل قاعة الزفاف.
ومن المتوقع أن يهدد زيدان مصير زواج «جابر الكوماندا» و«مُهرة أبو الليل»، خاصة بعد إصراره المتواصل طوال بعض الحلقات السابقة على الزواج من مُهرة.

مسلسل ضرب نار يتصدر تويتر


رصد «الدستور» في السطور التالية مدى التفاعل الذي حظي به مسلسل ضرب نار ، عبر موقع «تويتر»، بعد عرض الحلقة 7 من المسلسل، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المسلسل.
وبحسب أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات وصل إلى 98 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها  63مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلين مع تغريدات المسلسل نحو 49 مليون و600 ألف مغردًا. 

 

وتم التغريد من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 47٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 18٪؜، ومن خلال أجهزة الأيفون بنسبة ١٦٪؜.

مواعيد عرض مسلسل  «ضرب نار» رمضان ٢٠٢٣

يعرض مسلسل «ضرب نار» حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023


يشارك في مسلسل «ضرب نار» عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما أن المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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