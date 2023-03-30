مشاجرة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في الحلقة 7 من «ضرب نار» (فيديو)

اشتعلت أحداث الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وخاصة عقب تشاجر الكوماندا “العوضي ” مع مهرة “ياسمين” بسبب وجودها مع رجل الأعمال زيدان “ماجد المصري” .

فيديو الحلقة السابعة من مسلسل ضرب نار

ونشر العوضي مقطع فيديو من كواليس المشاجرة عبر حسابه بموقع فيس بوك وعلق قائلا: "جابر مد ايده على مهرة في الشارع بسبب الخناقه" .

وقامت مهرة بالحديث حول اختفائه من المكان الذي تواجدت فيه بالمستشفى، حيث اعترفت ان زيدان وقف بجوارها في أزمتها في حين أنه لم يعتني بها تماما، ولم يرد على هاتفها، لتتركه وتصعد إلى منزلها، وظل يكلم نفسه في الشارع .

https://fb.watch/jApbXgF-2z/

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.