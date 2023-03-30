إزالة 7 مخالفات بناء بقرى منية الحيط وشدموة ومطول في الفيوم

قام مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، بحملة إزالات ترأسها محمد شعبان مساعد رئيس المركز، برفقته قسم المتابعة الميدانية، وقسم حماية الأراضي برئاسة المركز، وتأمين من قوات مركز شرطة إطسا بقيادة النقيب محمد فايز.

وتمكنت الحملة من إزالة التعديات والإشغالات بالطريق المؤدي للمجمع الخدمي بالوحدة المحلية بجردو، و تم إزالة 2 كشك بقالة مهجور يتسببان في إعاقة للطريق العام، كما قامت الحملة بإزالة ثلاث حالات تعد خارج الحيز في الوحدة المحلية بمنية الحيط.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية بشدموه، بتنفيذ إزالة فورية لأساسات بالبلوك على مساحة 190م على أرض الإصلاح الزراعي بعزبة سلومة بشدموه.

كما قامت الوحدة المحلية بمطول بالتصدي وردم حفر لسملات على مساحة 160مترا تقريباً على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية حلفا.

وأكد خالد فراج رئيس المركز أن رصد حالات الاعتداء بالمباني على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مستمر، والتصدي يكون بكل حزم وحسم ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين، ويتم تنفيذ كافة الإزالات لمخالفات المباني بجميع اشكالها للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم وحسم لأى محاولة تعدي بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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