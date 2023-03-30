الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أفريقى: محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى أبو رواش نموذج لتحقيق الاستدامة البيئية

افتتاح محطة أبو رواش
افتتاح محطة أبو رواش

أشاد تقرير أفريقي بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ووصفها بأنها واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم ونموذج جيد لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

 

وقالت صحيفة "جارديان" النيجيرية، إن المحطة تساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة الكبرى وتوفير ما يقرب من 150 وظيفة دائمة وفرص عمل لمختلف الشركات في مختلف الصناعات، كما أنه تساهم في تعزيز البنية التحتية الحيوية للنمو الشامل والأخضر ، وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية الحياة.

 

وقالت باكينام محمد حاصلة على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة، والمشرفة على بناء محطة المعالجة إنها "تتشرف" بأن تكون جزءا من هذا المشروع العظيم، معلقة: “أننا حمي بيئة المصريين وصحتهم من خلال التأكد من عدم تلوث النيل”.

 

وقالت في تصريحات للصحيفة: “إننا نحافظ على التنوع البيولوجي ونوفر المياه النظيفة للمزارعين لأغراض الزراعة”، وتضيف: "أنا فخورة بالمساهمة في مستقبل نظيف للأجيال القادمة".

 

وتابع التقرير: "جاء تنفيذة المحطة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية 2030"، التي أطلقت في مارس 2015، حددت الحكومة المصرية إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي كأولوية إستراتيجية لتأمين الموارد المائية للبلاد، وذلك بشكل خاص لري زراعة الأشجار وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية".

 

وأضاف: محطة أبو رواش لمعالجة المياه، هي ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر ومن بين أكبر 10 محطات في العالم، وقد تم دعم بنائه من قبل بنك التنمية الأفريقي بتكلفة 150 مليون دولار أمريكي".

 

وقال عصام عوض، المدير العام للمحطة: “نحن اليوم نوفر مياها انظف عشرة اضعاف ما كانت عليه من قبل، وهو يغطي تسعة ملايين شخص في القاهرة الكبرى ويعالج 1.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا”. 

 

واضاف: "لم يحسن تشغيل المحطة ظروف عيش سكان القاهرة الكبري فحسب، بل أوجد أيضا ما يقرب من 150 فرصة عمل دائمة في الموقع، وفرصا للشركات التي تعمل في صناعات متعددة".

 

واختتم: “من المتوقع أن تصل كمية المياه العادمة المعالجة في محطة أبو رواش إلى مليوني متر مكعب في السنوات المقبلة”. 

2030 الاستدامة البيئية البنية التحتية الحيوية الإنتاج الزراعي التنمية المستدامة الهندسة المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تقرير أفريقى: محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى أبو رواش نموذج لتحقيق الاستدامة البيئية

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