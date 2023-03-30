الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يقتل ابن عمه إثر حدوث مشاجرة بينهما في البحيرة

المجنى عليه
المجنى عليه

شهدت قرية كفر زيارة، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، منذ قليل، حيث لقى شاب يعمل ترزي مصرعه على يد ابن عمه ، بسبب حدوث مشاجرة بينهما.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بمقتل شاب فى العقد الثالث من العمر فى قريه كفر زيارة التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- نتائج التحريات

وعلى الفور انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حمادة ، وبالفحص والتحري تبين مصرع ، " محمد. ا. ر. ز" يعمل ترزي على يد ابن عمه "محمد. ع. ر. ز"  بسبب حدوث مشاجرة بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتباشر نيابة مركز كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس النيابة ، التحقيقات.

الإجراءات القانونية البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية التحقيقات البحث الجنائ الإجراءات أحمد خلف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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شاب يقتل ابن عمه إثر حدوث مشاجرة بينهما في البحيرة

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