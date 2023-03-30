وزير الرياضة يشيد بتألق منتخب مصر فى بطولة العالم للجمباز بتركيا

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالظهور المميز لمنتخب مصر للجمباز الفني فى بطولة العالم للجمباز للناشئين و الناشئات المقامة حاليا فى انطاكية بتركيا بمشاركة 36 منتخباً، حيث استطاع لاعبو المنتخب للناشئين رجال الحصول على المركز التاسع في منافسات الفرق فى إنجاز جديد للجمباز المصري كونه أفضل مركز يحققه منتخب الجمباز فى بطولات العالم.

وعلى صعيد منافسات الفردى تأهل لاعبا المنتخب مصطفي أحمد ويحيي زكريا إلي نهائيات الفردي العام فى بطولة العالم للجمباز، كما تأهل محمد عطية ويحيي زكريا إلي نهائي جهاز حصان الحلق والمتوازي.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

توقع الوزير مزيدا من الانجازات للجمباز المصري في بطولة العالم الأيام المقبلة تأكيداً على التطور المستمر الذى تشهده اللعبة، والدعم الكبير الذى توليه الوزارة للرياضة الجمباز، متمنياً التوفيق للاعبين في قادم منافساتهم.



ويشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في بطولة العالم الثانية للناشئين و الناشئات في الفترة من 29 مارس الجاري حتي 2 أبريل المقبل فى مدينة أنطاليا بتركيا، ويترأس البعثة المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.