الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عمر مرموش مرشح لجائزة لاعب الشهر فى الدورى الألمانى

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم “ بوندسليجا”، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في المسابقة عن شهر مارس.

وضمت قائمة المرشحين، المحترف المصري عمر مرموش مهاجم فريق فولفسبورج، بعد تألقه خلال هذا الشهر في بطولة الدوري الألماني.

واستطاع عمر مرموش تسجيل هدفين مع فولفسبورج في شباك إينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت، في بطولة الدوري الألماني، خلال شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين آخرين وهم:

البرتغالي رافاييل جيريرو ظهير بورسيا دورتموند

 إيرهان ماسوفيتش مدافع بوخوم

 جيريمي فريمبونج ظهير باير ليفركوزن 

الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس لاعب باير ليفركوزن

 ماريوس بولتر مهاجم شالكة.

وسجل عمر مرموش هدفين في انتصار منتخب مصر ذهابًا وإيابًا على مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويمكن التصويت لـ عمر مرموش من خلال موقع رابطة الدوري الألماني من خلال الضغط هنا.

ويبلغ عمر مرموش من العمر 24 عامًا، وتُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 6 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية ، إن نادي آينتراخت فرانكفورت قريب من ضم نجمنا المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق تم بالفعل بين مرموش وفرانكفورت على ضم اللاعب في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “راينشي بوست” الألمانية أمس، إن أندية بروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بضم مرموش الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن جلادباخ يستعد لتعويض رحيل ماركوس تورام المؤكد الصيف المقبل عن الفريق ويسعى لضم مرموش الذي ينتهي عقده مع فولفسبورج ولن يجدد عقده مع فولفسبورج بينما يستعد لمزاحمته فرانكفورت الذي يعجب بالدولي المصري ويسعى لضمه.

يُذكر أن عمر مرموش ينتهي عقده مع فولفسبورج نهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق.

الدورى الألماني عمر مرموش مرموش فولفسبورج بوندسليجا

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