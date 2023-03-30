ارتفاع جديد لأسعار الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-3-2023

عاودت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 6 جنيهات في الكيلو، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 71 جنيهًا بعد أن كانت تسجل أمس 65 جنيهًا للكيلو، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم الخميس 30-3-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: 71 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية .

سعر الدواجن الساسو: 97 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر الدواجن امهات بيضاء: 60 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر الدواجن البلدي: 112.48 جنيه للمستهلك.

وبدأت أزمة أسعار الدواجن مع ارتفاع أسعار الأعلاف منذ عدة شهور بعد أن تكدست في الموانئ لعدة شهور؛ مما دفع القائمين على صناعة الدواجن بإعدام الكتاكيت، وبعدها بدأت الحكومة في الإفراجات الجمركية للأعلاف أكثر من مرة لمواجهة الأزمة.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض:11 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 9 جنيهات.

كتكوت بلدي: 4.40 جنيه.

القاهرة للدواجن: 13 جنيهًا.

نيوهوب للدواجن: 15 جنيهًا.

الحمد للدواجن: 11 جنيهًا.

الفيروز: 12 جنيهًا.

الوطنية: 13.50 جنيه.

الوادي: 15 جنيهًا.

العناني: 16 جنيهًا.

مكة المكرمة: 15 جنيهًا.

صيصان مصر: 11.25 جنيه.

القصبي:13 جنيهًا.

رواد النيل: 14 جنيهًا.

عاصم الخرصاوي: 13 جنيهًا.

سعر البيض اليوم