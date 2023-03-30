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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد لأسعار الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-3-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

عاودت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 6 جنيهات في الكيلو، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 71 جنيهًا بعد أن كانت تسجل أمس 65 جنيهًا للكيلو، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض  اليوم الخميس 30-3-2023.

 

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء:  71 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية .
  • سعر الدواجن  الساسو: 97 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.
  • سعر الدواجن امهات بيضاء: 60 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.
  • سعر الدواجن البلدي:  112.48 جنيه للمستهلك.

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وبدأت أزمة أسعار الدواجن مع ارتفاع أسعار الأعلاف منذ عدة شهور بعد أن تكدست في الموانئ لعدة شهور؛ مما دفع القائمين على صناعة الدواجن بإعدام الكتاكيت، وبعدها بدأت الحكومة في الإفراجات الجمركية للأعلاف أكثر من مرة لمواجهة الأزمة. 

سعر الكتاكيت اليوم 

 

  • كتكوت  أبيض:11 جنيهًا.
  • كتكوت  ساسو: 9 جنيهات.
  • كتكوت بلدي: 4.40 جنيه.
  • القاهرة للدواجن: 13 جنيهًا.
  • نيوهوب للدواجن: 15 جنيهًا.
  • الحمد للدواجن: 11 جنيهًا.
  • الفيروز: 12 جنيهًا.
  • الوطنية: 13.50 جنيه.
  • الوادي: 15 جنيهًا.
  • العناني: 16 جنيهًا.
  • مكة المكرمة: 15 جنيهًا.
  • صيصان مصر: 11.25 جنيه.
  • القصبي:13 جنيهًا.
  • رواد النيل: 14 جنيهًا.
  • عاصم الخرصاوي: 13 جنيهًا.

 

سعر البيض اليوم 

  • سعر كرتونة بيض أبيض: 95.75 جنيه في المزرعة.
  • سعر كرتونة بيض أحمر: 102.75 جنيه في المزرعة.
  • سعر كرتونة بيض بلدي: 108 جنيه في المزرعة .
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استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

 

الدواجن الفراخ سعر الفراخ سعر البيض أسعار الأعلاف الفراخ البيضاء بورصة الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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