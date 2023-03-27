النخالة بـ10900 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة "أرجنتينى": 19000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "برازيلى": 19000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "أوكرانى": 18500 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الرفيعة "محلى": 1770 جنيهًا، وسجل سعر إردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك "ذرة أرجنتينى" 19700 جنيه.

وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 36300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 34000 جنيه، بينما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 35000 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات "مستورد": 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات "محلى": 36500 جنيه "أرضه"، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "مستورد": 28600 جنيه "أرضه"، وبلغ صويا هاى فات 43% "محلي": 23800 جنيه "أرضه".

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين "مستورد": 47000 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين "محلى": 46800 جنيه، بينما سجل سعر طن ردة بران محلى: 10500 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة: 10900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، وسجل سعر حمل تبن 570 جنيهًا، وسجل سعر قيراط البرسيم: 850 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن:

وسجل طن أعلاف بادى 25600 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ25900 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ23300 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ23200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ22000 جنيه.