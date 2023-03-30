مقتل طفل على يد شاب فى بولاق الدكرور

عاش الطفل "أدهم هاني" صاحب الـ13 عامًا مع والديه وشقيقة الأصغر داخل منزل بسيط بمنطقة بولاق الدكرور، فبعد الانتهاء من يومه الدراسي يذهب للعمل داخل ورشة لتصنيع الأخشاب لمساعدة والديه وجلب قوت يومه، لكن لم يكن يعلم الطفل أن حياته ستنتهي بطعنة غدر سددها له شاب يقطن بعقار مجاور له بعدما تدخل للدفاع عن شقيقة الأصغر، حيث نشبت بينهما مشاجرة على إثرها أخرج المتهم سلاحًا أبيضًا "مطوه" وقام بتسديد طعنة نافذة بالقلب ليسقط "أدهم" أمام مرأى ومسمع من الجميع غارقًا في دمائه، ويفر المتهم هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

كان يدافع عن أخوه الصغير

"عاوزه حق أبني سندي كان طيب وحنين علينا" بتلك الكلمات بدأ الأم حديثها وعينيها تمتلئ بالدموع قائلة إن نجلها كان يساعدها بالمال، حيث يعمل داخل ورشة بعد الانتهاء من يومه الدراسي، ويأتي بما يحتاجه المنزل، موضحة" أبني كان شقيان رغم صغر سنه، وكان حنين على أخوه الصغير"، وذكرت الأم أن قبل الجريمة بأيام تشاجر الشاب مع أبني الأصغر وقام بضربه، وعندما عاد "أدهم " من عمله ذهب لذلك الشخص ونشبت بينهما مشاجرة لكن الأهالي تدخلوا وقاموا بفض المشاجرة.

طعنه بعد صلاة العشاء

وبعد تلك الواقعة أتى ذلك الشخص للمنزل وكان بيده "مطوه" وبدأ يصيح ويصرخ ليتشاجر مع " أدهم" لكن ذهب بعدما تأكد أنه لم يكن موجود بالمنزل، ليبدأ بالترصد له وعقد العزم على الانتقام وممارسة البلطجة، وفي اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم وأثناء ذهاب "أدهم" لأداء صلاة العشاء أوقفه ذلك الشخص وبدأ بإلقاء الألفاظ عليه ثم أخرج سلاحًا أبيضًا وسدد له طعنة نافذة في قلبه على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، كما ذكرت الأم في حديثها لـ "الدستور"، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من نجلها وقتله بدم بارد أمام أعين الجميع.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود مشاجرة بين طفلين، ووفاة أحدهما على يد الآخر، بعدما سدد له طعنة نافذة بالقلب، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث والفحص، تبين أن طفلًا عمره 16 عامًا، أقدم على قتل طفل آخر يدعى «أدهم هاني»، صاحب 13 عامًا؛ بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه