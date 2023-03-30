سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 30-3- 2023.. تحديث يومى

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ فترة، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357جنيه للبيع .

وجاء استقرار الدولار في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة، وتعرض «الدستور» سعر الدولار اليوم الخميس 30-3- 2023 في مصر تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار اليوم في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملات الأجنبية