سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 30-3- 2023.. تحديث يومى
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ فترة، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357جنيه للبيع .
وجاء استقرار الدولار في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة، وتعرض «الدستور» سعر الدولار اليوم الخميس 30-3- 2023 في مصر تحديث يومي.
سعر الدولار اليوم
- الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار اليوم في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8380 جنيه
|30.9357 جنيه
|يورو
|33.4685 جنيه
|33.5807 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.0664 جنيه
|38.1994 جنيه
|فرنك سويسرى
|33.5670 جنيه
|33.6880 جنيه
|100 ين يابانى
|23.3710 جنيه
|23.4486 جنيه
|ريال سعودى
|8.2123 جنيه
|8.2390 جنيه
|دينار كويتى
|100.6134 جنيه
|100.9651 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3959 جنيه
|8.4248 جنيه
|اليوان الصينى
|4.4788 جنيه
|4.4934 جنيه