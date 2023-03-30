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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 30-3- 2023.. تحديث يومى

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ فترة، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357جنيه للبيع .

وجاء استقرار الدولار في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة، وتعرض «الدستور» سعر الدولار اليوم الخميس 30-3- 2023 في مصر تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم 

  • الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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  • الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار اليوم في بنك سايب  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8380 جنيه 30.9357 جنيه
يورو33.4685 جنيه33.5807 جنيه
جنيه إسترلينى38.0664 جنيه38.1994 جنيه
فرنك سويسرى33.5670 جنيه33.6880 جنيه
100 ين يابانى23.3710 جنيه23.4486 جنيه
ريال سعودى8.2123 جنيه8.2390 جنيه
دينار كويتى100.6134 جنيه100.9651 جنيه
درهم اماراتى8.3959 جنيه8.4248 جنيه
اليوان الصينى4.4788 جنيه4.4934 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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الدولار العملات الاجنبية جنيه استرليني يورو دينار كويتي البنك المركزي المصري سعر الفائدة

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وائل لطفي

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