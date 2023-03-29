إيمان العاصى تتصدر ترند «جوجل» بعد ظهورها مع رامز جلال فى «رامز نيفر إند»

تصدرت النجمة إيمان العاصي، ترند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها فى حلقة اليوم ببرنامج المقالب "رامز نيفر إند"، من تقديم الفنان رامز جلال.

وحققت الحلقة صدى واسعًا على منصات السوشيال ميديا، ونشرت النجمة إيمان العاصي صورة تجمعها مع رامز جلال من خلال حسابها الشخصي إنستجرام، وعلقت قائلة: "مش مسمحاك يا رامز"، وجاء ذلك عقب أن وجه لها الفنان رامز جلال، رسالة بعد انتهاء الحلقة، وكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سامحيني يا إيمان الغسالة ملهاش أمان».

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الحلقة، حيث دخل الجمهور في التعليقات من خلال الاستعانة بمشهد ضرب محمد رمضان لشقيق إيمان العاصي في مسلسل "جعفر العمدة"، وكأن رمضان سيعتدي بالضرب على رامز جلال، انتقامًا لإيمان العاصي.

وتشارك إيمان العاصي فى الموسم الرمضاني، بمسلسل «جعفر العمدة»، على قناة DMC، مع: محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وزينة، وعصام السقا، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، وحصدت إشادات واسعة من الجمهور.