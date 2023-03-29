الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 8 من «سره الباتع».. حسين فهمي يتولى مسؤولية الدفاع عن «حامد»

سره الباتع
سره الباتع

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “سره الباتع”، تولي حسين فهمي والذي يجسد شخصية المؤرخ الفرنسي، مسؤولية  الدفاع عن “حامد”الفنان احمد صلاح السعدني، بعد اتهامه في مقتل 3 جنود فرنسيين.

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل سره الباتع

وفي المشهد التالي، يذهب المؤرخ الفرنسي الى زنزانة “حامد”، ويدور بينهما حديث مستفيض حول سر العصافير المحفورة على جسده، فيخبره “حامد”: “قالولنا الوشم بيضيع الصداع ويقوي النظر”.

وسأله “حامد” عن سر وجود الحملة الفرنسية في مصر، فيجيبه أن الحملة هدفها تعليم المصريين العدل، ليعترض “حامد”: “العدل لا ينشر بالسلاح”.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

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مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

سره الباتع أحداث مسلسل سره الباتع قصة مسلسل سره الباتع أحمد صلاح السعدني حسين فهمي

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