الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 7 من «سوق الكانتو».. موقف محرج لـ «طه» بعد طرده من فندق «راوية»

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

ينتظر محبي ومتابعي مسلسل سوق الكانتو عرض الحلقة 7 والتي تعرض على قناة dmc في تمام الساعة التاسعة.

وينتظر متابعو المسلسل معرفة رد فعل “طه” أمير كرارة، بعد قيام والدة “راوية” بطرده من الفندق.

غضب راوية بعد اصرار ابن مدام ماري الزواج منها

تعرضت “راوية” مي عز الدين لمضايقات من قبل “يوسف” ابن مدام راوية، والذي يصر على الزواج منها رغم رفضها له، وتأكيدها له بأنه بمثابة أخ ليس أكثر، واستغل “يوسف” والدتها للفت نظرها واقناع ابنتها بزواجه منها، واصبح يحضر لها الهدايا ويرافقها للخروج بسيارته.

وحاولت الفنانة شيرين التي تجسد دور والدة “راوية” مي عز الدين اقناع ابنتها بقبول زواجها من “يوسف”، لتنفعل الأخيرة عليه وتحذره بأن لا يتعرض لها او لوالدتها مرة أخرى، وانها لا تكن له أي حب، وتعتبره أخ فقط، ومن المقرر أن تكشف الحلقة 7 من سوق الكانتو رد فعل يوسف بعد انفعال راوية عليه.

مواعيد عرض سوق الكانتو 

سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة، ويعرض يوميا طوال الشهر الكريم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it. 

بعد عرض الحلقة 6.. مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة يتصدر ترند تويتر

أبطال مسلسل سوق الكانتو

العمل  تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

 

أحداث مسلسل سوق الكانتو 

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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بعد عرض الحلقة 6.. مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة يتصدر ترند تويتر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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