الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد عرض الحلقة 6.. مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة يتصدر ترند تويتر

سوق الكانتو
سوق الكانتو

حقق مسلسل سوق الكانتو نجاحًا كبيرًا فور عرض أولى حلقاته منذ بداية شهر رمضان والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

تفاصيل تصدر مسلسل سوق الكانتو تريد تويتر

وتصدر سوق الكانتو ترند موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” فور عرض الحلقة الـ6 والتي شهدت تصاعد كبير في الأحداث وكشفت عن افتضاح أمر “المعلم عوض” ضياء عبد الخالق على يد “طه” أمير كرارة وسط السوق وأنه سرق القماش من “المعلم حسانين” عبد العزيز مخيون.

 

وأعرب المعلم عوض عن ندمه الشديد ل “رشاد” فتحي عبد الوهاب، فيما يخص سرقة البضاعة وتخزينها، ثم تتطور الأحداث حيث تقبض الشرطة على “الخواجة” بتهمة تقطير الكحول وبيعه بطريقة غير شرعية، ويعبر رجال "طه القماش" أمير كرارة عن سعادتهم بالانتصار على الخواجة والإيقاع به في قبضة الشرطة.

سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

سوق الكانتو| مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

وسوق الكانتو تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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