سوق الكانتو| مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل سوق الكانتو محركات بطولة أمير كرارة محركات البحث في مصر منذ عرض البرومو الخاص به، فهو يظهر صورة خاصة وثرية من كل الجوانب بداية من الأزياء وأجواء النوستاليجا وصولًا للأحداث الجديدة التي يناقشها وإظهاره لحقبة يحبها المصريون حتى وإن لم يعاصروها.

مسلسل سوق الكانتو في رمضان – مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

وعرضت الحلقة السادسة من مسلسل سوق الكانتو اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة باقة كبيرة من نجوم مصر من ضمنهم النجم أمير كرارة، والنجمة مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

سوق الكانتو بطولة أمير كرارة

ويعود أمير كرارة إلى الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث انطلق كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" وانطلق بعدها مقدماً "طرف ثالث" "تحت الأرض"، "حوارى بوخاريست" و"الطبال".

واستعان أمير كرارة بالمخرج حسين المنباوى في سوق الكانتو للمرة الأولى في الدراما، وذلك بعدما اجتمعا في فيلم "البعبع" الذى تم تصوير عدد من مشاهده قبل رمضان ومقرر استئناف تصويره بعد العيد ليتعاون كرارة مع المنباوى في الدراما والسينما خلال هذا العام.