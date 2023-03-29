الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سره الباتع الحلقة 8.. استكمال رسائل المؤرخ الفرنسي لـ حامد

سره الباتع
سره الباتع

قدم المخرج الكبير خالد يوسف، أول تجربة درامية له في السباق الرمضاني من خلال مسلسل سره الباتع، والذي يحكي  قصة واقعية لمقاومة أهالي قرية شطانوف، في مواجهة الاحتلال الفرنسي


كشف أسرار جوابات المؤرخ الفرنسي لـ حامد ومقاومة صافية لأهلها

وتشهد أحداث الحلقة الثامنة معرفة أسرار جوابات المؤرخ الفرنسي، والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي لـ حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

ومن جانبها، كانت لفتت قصة صافية والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، أنظار الجمهور في الحلقة السابعة، إذ كانت تحب حامد ولكن والدها شيخ البلد والذي يؤدي دوره الفنان خالد الصاوي، رفض زواجهما.

الحلقة 8 من «سره الباتع».. خلاف بين الشباب وأسرهم على المشاركة في تظاهرات 2011

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع


ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

سره الباتع مسلسل سره الباتع أحداث مسلسل سره الباتع خالد يوسف

مواد متعلقة

حامد يستعد للتقدم لخطبة صافية.. الحلقة السابعة من مسلسل «سره الباتع»

خالد الصاوي يرفض زواج ابنته من «حامد».. الحلقة السابعة من «سره الباتع»

سره الباتع الحلقة 7.. «حامد» يفقد ابن الشيخ شهاب نظره

والد حامد يتوفى حزنًا على أرضه.. الحلقة السابعة من مسلسل «سره الباتع»

"سره الباتع" الحلقة 6 من الشيخ شهاب يبلغ عن حامد ليقهر صافية

سره الباتع الحلقة 6: أحمد صلاح السعدني يتحول لأسطورة بعد إعدامه

أحداث سره الباتع الحلقة السادسة 6.. «حامد» يدخل القرية مسجونا وسط جنود الاحتلال

الفرنسيون يقتلون حامد فى الحلقة السادسة من مسلسل سره الباتع رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

محافظ أسوان: تنفيذ 95.6 % من مشروع كوبرى السيل العلوى

فيتوريا: لا شىء أفضل من تناول وجبة فى وسط القاهرة

فريق طبي بمستشفي سرس الليان يجري عملية دقيقة لطفل حديث الولادة

وكيل «تعليم الإسكندرية» يجتمع بمسئولي وحدة التواصل ودعم للمعلمين

أردوغان: بوتين غير راضٍ عن وصول الحبوب إلى أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادا لدوري المبتورين والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار