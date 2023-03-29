سره الباتع الحلقة 8.. استكمال رسائل المؤرخ الفرنسي لـ حامد

قدم المخرج الكبير خالد يوسف، أول تجربة درامية له في السباق الرمضاني من خلال مسلسل سره الباتع، والذي يحكي قصة واقعية لمقاومة أهالي قرية شطانوف، في مواجهة الاحتلال الفرنسي



كشف أسرار جوابات المؤرخ الفرنسي لـ حامد ومقاومة صافية لأهلها

وتشهد أحداث الحلقة الثامنة معرفة أسرار جوابات المؤرخ الفرنسي، والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي لـ حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

ومن جانبها، كانت لفتت قصة صافية والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، أنظار الجمهور في الحلقة السابعة، إذ كانت تحب حامد ولكن والدها شيخ البلد والذي يؤدي دوره الفنان خالد الصاوي، رفض زواجهما.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع



ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.