الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. صديق بلال شامة يُساوم جعفر على 20 مليون جنيه

جعفر العمدة
جعفر العمدة

بدات منذ قليل، الحلقة السابعة من مسلسل “جعفر العمدة” بطلب صديق بلال شامة مبلغ 20 مليون جنيه، ليدل “جعفر العمدة” على مكان نجله الذي اختطفه “شامة” منذ 19 عاما.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة

وفي مشهد آخر، هجم “جعفر العمدة” منزل صديق بلال شامة واعتدى عليه بالضرب ليجبره على الإدلاء بموقع اختباء شقيقه “إسماعيل” الذي يعرف مكان بلال شامة، فرد صديقه: "هات 20 مليون جنيه وأنا أقولك ".

فرد رمضان: "لا هتأخد قد أية وقت مش فلوس.. قدامك حل من اتنين ياما تكون معايا وتكسب رضايا ياما تشوف لوني الأزرق، قدامك 24 ساعة توصل فيها لأخوك يوصلني ببلال شامة".

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريا على قناة “دي إم سي” وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

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ويعتبر مسلسل جعفر العمدة مسلسل اجتماعي درامي إذ تدور أحداث مسلسل جعفر في إطار اجتماعي درامي كوميدي حول تاجر وهو محمد رمضان في حي السيدة زينب ويكون متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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