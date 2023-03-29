لقاء إفطار يجمع سفيري السعودية وإيران بسفارة طهران في العراق

التقى السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، مع نظيره الإيراني محمد آل صادق، خلال مأدبة إفطار بمقر السفارة الإيرانية، بعد أيام على إعلان عودة العلاقات بين البلدين.

وكانت كل من السعودية وإيران والصين أعلنوا في بيان مشترك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، بوساطة صينية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.

ومن المنتظر أن يجتمع وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال شهر رمضان الجاري، وفق ما اتفقا خلال اتصالين هاتفيين في غضون بضعة أيام، عقب إعلان عودة العلاقات بين البلدين.

وأعلنت السعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق في بكين، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.